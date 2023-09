‘Olavarría debe volver al centro de la escena del automovilismo nacional’

Foto: ACTC

El candidato a la intendencia por Unión por la Patria, Maximiliano Wesner, amplió lo conocido días pasados en torno a un encuentro con el titular de la ACTC, Hugo Mazzacane. Afirmó que no se refiere específicamente al TC, sino a alaguna de las categorías de la Asociación. Señaló que deben generarse los recursos económicos, pero destacó que se pueden dar gestiones con la Provincia y adelantó una articulación público y privada.