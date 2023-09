Bonaerenses: “Le ponemos énfasis a que los participantes disfruten del proceso”

Luego de la finalización de los Juegos Bonaerenses 2023, donde Olavarría obtuvo 35 medallas, el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli realizó un balance en Lu32 y destacó que la experiencia fue muy buena. Valoró la importancia de estos eventos como difusión de práctica deportiva, y lo resaltó en relación a años anteriores.