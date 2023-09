Médicos: ‘O damos de baja el convenio o cobramos copago’

El titular del Círculo Médico de Olavarría, Dr. Daniel Cocce, no solo destacó el comunicado de los profesionales que alerta por el inicio del cobro de copagos, sino que afirma que los vienen cobrando hace 4 años. Reveló en LU32, que hay un acuerdo a nivel círculos de la región, de llevar los honorarios a $6500 en septiembre y $7000 en octubre y que las prepagas les pagan $4000. La diferencia queda a cargo del paciente, dijo.