Kicillof: “Nunca hubo tanta obra pública en la provincia y no discriminamos de ninguna manera”

El gobernador Axel Kicillof recorrió la obra del barrio Ceco III en su visita a Olavarría, acompañado por el candidato a intendente Maximiliano Wesner, Mercedes Landívar y el Ministro de Salud Nicolás Kreplak. Luego de saludar a vecinos y trabajadores del lugar, brindó una conferencia de prensa, donde destacó las obras realizadas en la Provincia y se refirió al reclamo de intendentes de Juntos por falta de fondos.