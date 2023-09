Falta nafta súper y gas oil común en estaciones de la región

Foto: Archivo

Lo confirmaron desde la Cámara de Estacioneros de Olavarría, desde donde explicaron que tiene que ver con el congelamiento de precios establecido por el gobierno nacional. Jorge Hernando, en diálogo con Radio Olavarría manifestó que YPF se esfuerza porque no falte producto, pero como la demanda se vuelca a las estaciones de bandera, se quedan sin los combustibles. “Somos los únicos con precios congelados y costos de la mano de la inflación”.