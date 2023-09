Casi 2000 familias inscriptas para los lotes de Dorrego y Márquez

Lo confirmó la Dra. Guillermina Amespil, secretaria de Desarrollo Humano en Radio Olavarría, horas después de culminado el proceso de inscripción que rotó por los Territoriales durante 3 semanas y media. Se mostró sorprendida por el número final, aunque era esperable por la situación de la vivienda, dijo.