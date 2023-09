Desde la Izquierda denuncian que en la Legislatura ‘casi no se trabaja’

El diputado provincial Guillermo Kane se expresó en Radio Olavarría sobre la movilización que realizarán este viernes afuera de la Legislatura Bonaerense. Aseguró que uno de los puntos centrales de los reclamos se relaciona con el caso de la persona que operaba 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura. Otro eje de la protesta tiene que ver con que se traten determinados temas en el recinto, que según explicó, están “cajoneados”.