Sesionó el Senado: convirtió en ley la eliminación de Ganancias y creó cinco Universidades

Entre los homenajes realizados, se recordó al histórico dirigente del peronismo y oriundo de San Luis, Oraldo Britos, fallecido el pasado 7 de septiembre. También fueron reconocidos el doctor Aldo Neri, médico sanitarista y el científico e investigador Horacio Osuna.

Al momento de la votación, de los 33 pliegos de funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, el interbloque de Juntos por el Cambio, solicitó una moción para votar 32 pliegos y que el de la jueza Ana María Figueroa fuera votado por separado. Entonces, el pliego de Figueroa resultó desempatado por la presidencia de la Cámara alta e ingresó con 36 votos positivos y 35 negativos.

Los restantes 32 pliegos resultaron aprobados por unanimidad.

Previamente, se dio ingreso a pliegos judiciales y militares solicitados por el Poder Ejecutivo.



Eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias

Se convirtió en ley, con 38 votos positivos y 27 negativos, la iniciativa para las y los trabajadores que crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.

El miembro informante, senador por La Rioja, Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), brindó detalles del proyecto y afirmó que, "las modificaciones que plantea este proyecto parten de un concepto que es de no considerar al salario ni a las jubilaciones como una ganancia sino como una retribución al trabajo y un haber de retiro respectivamente".

En el momento de los cierres de bloque, la senadora por La Rioja, Clara Vega (Hay Futuro Argentina), expresó su acompañamiento a la medida y coincidió con el miembro informante con que "el salario no es ganancia", y destacó la "decisión de nuestro ministro de Economía que ha escuchado la voz de la gente y el reclamo de la ciudadanía mostrando una coherencia entre el hacer, el decir y el accionar".

Por su parte, el senador de Río Negro, Alfredo Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), lamentó el nivel de violencia en las palabras vertidas durante la sesión que "nos llevará a un camino del hundimiento de toda la dirigencia". "Estamos viviendo un momento histórico al poder terminar con 87 años en los cuales el Estado les tomó parte de los salarios de las mujeres y hombres trabajadores de la Argentina", expresó al apoyar la iniciativa.

"Hay una creencia en que el Estado es una caja sin fondo de la que se puede sacar y sacar y al no haber un programa económico esto es un manotazo", así comenzó su alocución el senador por Salta, Juan Carlos Romero. Luego adelantó su voto negativo y agregó, "el costo a las provincias es tremendo y esta emisión trae más inflación".

El representante del bloque UCR, Luis Naidenoff (Formosa), también anticipó su voto en contra a acompañar la medida y sostuvo que, "la Argentina es un país devastado y quebrado con una sociedad angustiada y en un estado de abandono, las medidas que se tienen que tomar requieren de mucho aplomo por parte de quienes conducen la economía", y agregó también que ,"mi provincia resignará 60 mil millones de pesos en 2024 con esta medida, ¿quién compensa a las provincias?", preguntó.

Antes de la votación, el senador por Formosa José Mayans (Frente Nacional y Popular), al apoyar la eliminación de ganancias, afirmó "nosotros sostenemos que trabajar por la justicia social es trabajar por la dignidad humana y esa es nuestra lucha. Otro de los principios que ratificamos es como decía Perón, gobernar es dar trabajo". Por último, Mayans se refirió al gobierno Mauricio Macri como "el factor de destrucción de la República Argentina y la inflación es producto del brutal endeudamiento tomado durante su gestión", al contraponer esto dentro del esquema de compensación con la llegada de este beneficio a casi 900.000 trabajadores.



Reforma Ley de Alquileres

Convertido en ley por 37 votos a favor y 29 en contra. El proyecto vuelve a Diputados.

Al comienzo del debate, el senador por La Pampa, Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular), explicó que "el dictamen que vino de la Cámara de Diputados, no era del agrado de casi ninguna de las partes" y defendió el proyecto propuesto por el Frente de Todos al "estar convencido de que fue elaborado con responsabilidad y con una conciencia plena de brindar herramientas".

Las principales modificaciones del dictamen de mayoría prevén mantener en tres años el plazo de los contratos, que la actualización sea semestral y que el índice a utilizar sea el de "Casa Propia", utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Para el cierre, el senador por CABA, Martín Lousteau (UCR), advirtió que "en una relación contractual de alquiler está claro cuál es el más débil, el riesgo que tiene el dictamen de mayoría es que, por cuidar al más débil, se lo perjudica por intervenir mal en el mercado".

Para finalizar, el senador insistió que, "a pesar de que la media sanción que viene de Diputados no resuelve todos los problemas. De esta manera, vamos a crear un limbo jurídico semana tras semana para las 12 mil familias que tienen que renegociar sus contratos de alquileres. Es mejor que los incentivos que queramos incorporar, sean en sucesivas leyes".

Por último, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), explicó que "el contrato de alquiler funciona como un contrato donde el inquilino no puede discutir las cláusulas porque hay una relación de asimetría entre propietario e inquilino".

"Hay que debatir una ley que tenga que ver con volver a convertir a la vivienda en un derecho y no en un activo financiero como está pasando ahora", y agregó, "esta media sanción no es la panacea pero sí, un paso importante".



Disminución de tarifas del servicio eléctrico

Se logró la media sanción con 36 votos afirmativos, 15 negativos y 2 abstenciones, el proyecto presentado por el senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider (Unidad Federal), sobre la disminución de las tarifas eléctricas que tiene como objeto establecer criterios tarifarios que permitan disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan los usuarios finales del servicio eléctrico, entendido como servicio público esencial, con el fin de reducir la tarifa para usuarios finales.



Otras iniciativas aprobadas

Se aprobó la creación de cinco universidades nacionales: Universidad Nacional de Ezeiza con 41 votos afirmativos y 19 negativos; de Río Tercero con 59 votos afirmativos y uno negativo; del Delta con 58 votos afirmativos y dos negativos; de Pilar con 59 votos afirmativos y uno negativo y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo con 40 votos afirmativos y 20 negativos.

También fue aprobado con 58 votos positivos y uno negativo el Programa de respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) que se convierte en ley y el programa de "Conectar Igualdad" que obtiene media sanción y contempla la distribución de material educativo, tecnológico y el despliegue de acciones de conectividad.

Se convirtieron en ley con 54 votos afirmativos y uno negativo la creación de un Programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz y la ley sobre Atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal.

También obtuvieron media sanción el Programa nacional Remediar y la fluoración de la sal para consumo humano, con el objetivo de prevenir las caries.

Obtuvo 54 votos afirmativos y uno negativo el proyecto, venido en revisión, por el cual se crea el Régimen de Promoción de la Producción o Elaboración de Productos Orgánicos.

El proyecto de Ley Olimpia, devenido de Diputados, que trata sobre la violencia digital hacia las mujeres y modifica la Ley 26.485 de Violencia digital, fue aprobado por unanimidad con una modificación sobre el texto, por lo cual, vuelve a Diputados para su tratamiento final.

Finalmente y ,por unanimidad, se aprobó la entrada y salida de tropas del país.