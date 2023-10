Bomberos celebrará su 74º aniversario a mediados de mes

Fotos: Paco Zelaya // Prensa Bomberos

Hugo Fayanás, titular de la Asociación, adelantó este lunes, en el marco de la formación que se concretó en el Cuartel Central por el día del cumpleaños, que se realizará un desfile con las siete nuevas unidades adquiridas este último tiempo.