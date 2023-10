DIB - Kicillof declaró, entrevista con Telefé Noticias, que “no estaba al tanto” del viaje del intendente (en uso de licencia) de Lomas de Zamora y que incluso se enteró “por las redes” sociales, tras la viralización de las imágenes que subió la propia Clérici, y rápidamente borró, en las que se la ve junto a Insaurralde en un lujoso yate por el Mar Mediterráneo.

“No estaba al tanto, me enteré -como todos- por las redes. Inmediatamente, me puse en contacto y a averiguar porque estamos en una época de elecciones y de fake news, y corroboré que este fin de semana estaba acá, en Argentina, pero que eso había ocurrido”, precisó Kicillof en declaraciones a Telefe sobre cómo actuó tras conocer el caso. “Después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente”, agregó.

“Alguien me preguntó ‘cómo no sabía’ y… (Mauricio) Macri espiaba a sus funcionarios, es público que los seguía, pero no es mi función ni mi caso”, respondió el gobernador, al tiempo que destacó que “fue muy rotundo como respuesta” la salida del ahora ex funcionario y que es el lomense que el “tiene que dar explicaciones”.

Asimismo, Kicillof apuntó contra “un sector de la oposición” que “tienen tantas cosas que explicar y no un viaje, sino cosas graves como el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, las causas de Macri, el submarino Ara San Juan…. yo no quiero entrar en esa trinchera, pero como en Juntos por el Cambio están preocupados porque a Bullrich (Patricia) no le está yendo bien -se vio en el debate- entonces están buscando este tipo de cosas para darles una dimensión”.