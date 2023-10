‘Hay mucha metalmecánica en Olavarría que puede estar a disposición de YPF’

El titular del Parque Industrial, Jorge Sobarzo, adelantó lo positivo que puede ser para empresas de la ciudad la posibilidad de proveer a la empresa petrolera nacional. Todo esto porque este martes hay una charla destinada a Pymes industriales, en el marco de una política que busca el desarrollo de proveedores locales.