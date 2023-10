Hilario Galli: ‘Se desvirtuó por completo el espíritu inicial’

El Jefe de Campaña de Ezequiel Galli se expresó en LU32. Afirmó que dejaron al margan a la institución inicial, Nuevas Lenguas, y se sumaron a la organización personas con identificación política ‘muy marcada’. Manifestó, respecto a las preguntas, que los chicos elegían de un listado que les daban los docentes.