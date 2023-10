Marta Casanella: ‘Hoy es un día muy triste’

La Jefa Regional de Educación, Profesora Marta Casanella, manifestó que se sorprendieron por la decisión, pero que insistirán para llevar adelante la jornada, pese a lo apretado de los tiempos. Indicó que todo se enmarca en los 40 años de Democracia y la primera vez que muchos de los estudiantes votan.