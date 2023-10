Se viene una nueva edición de las 24 horas de innovación de la FIO

Se desarrollará desde este jueves 5 a las 13 horas, en Aulas Comunes del Complejo Universitario. Se trata de la propuesta organizada por la Facultad de Ingeniería, a través de su Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación (CDEI), junto con el Municipio de Olavarría y la Fundación Loma Negra, que permite que los jóvenes encuentren soluciones creativas a problemas reales.