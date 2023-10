‘El género Jazz no es solamente una estética, sino una escuela’

Ignacio Montoya Carlotto, uno de los referentes del Centro Cultural Itinerante Cultura Colgante, se refirió en Radio Olavarría a la quinta edición del Encuentro de Jazz que se realizará este fin de semana. Destacó la vuelta de actividades que sobrepasan a los espectáculos abiertos al público y gratuitos, que se darán desde las 20 horas en el Teatro Municipal.