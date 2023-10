La UBA elaboró un proyecto para conocer el estado de los caminos rurales de la Provincia

Fue encomendado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, y estuvo orientado particularmente, al uso de caminos rurales para el sector lechero. Joaquín Pérez Martín, director del proyecto y docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, dialogó con Radio Olavarría y explicó en qué consistió y cuáles fueron los principales resultados