Con algunos cruces ‘picantes’, los candidatos a intendente debatieron en Ingeniería

Antes del minuto de exposición, y en orden de los atriles, los candidatos saludaron de forma descontracturada.

En la platea, armadas con las sillas que habitualmente usan los estudiantes del campus, había unos 10 o 12 asistentes por candidato. También invitados especiales, alumnos de algunas cátedras y periodistas. Todos los que pudieron ingresar, lo hicieron con una acreditación previa.

Fariña recordó el reglamento aprobado por las diferentes fuerzas políticas, que fue explicado con un video.

El primero en exponer su presentación fue Wesner. Hizo un repaso por su biografía que incluyó estudios, familia y adelantó que iba a presentar sus propuestas ya que “los vecinos están hartos” de divisiones estériles.

Mestralet comenzó exponiendo acerca de su profesión y su familia. “Somos una familia de trabajadores” dijo, al tiempo que mencionó que comparte las penurias de todos los que viven de su trabajo. Denunció que todos los partidos políticos están empobreciendo a la población.

Arouxet también realizó una descripción personal, familiar y profesional. Aclaró que cuando formuló la plataforma el déficit era de 568 millones de pesos y hasta “ayer es de 1400 millones” debido a la ineficiencia del intendente. Entonces, afirmó que va a decir cómo va a hacer para sacar el municipio adelante.

Galli inició realizando una descripción personal, profesional y familiar. “Escucharán agresiones” sostuvo, contraponiendo que él iba a decir lo que ha hecho, pero también va a adelantar lo que piensa hacer, propuestas. En otro caso escucharán agresiones, dijo.

Los candidatos tenían frente a si una pantalla con un contador que les marcaba el tiempo, que cuando llegaba a cero, sonaba una campanilla que se oía en el recinto y en la transmisión

Al momento de el primer eje, política económica y recursos materiales, Ezequiel Galli responsabilizó a la crisis, la inflación y al atraso de la Provincia en los pagos, por el desajuste entre ingresos y gastos. Cargó también contra IOMA y PAMI por la atención en el Hospital que se ve desbordada, pero quintuplicó la atención. “Terminamos 1100 obras mientras otros se pasean por el Mediterráneo”, expresó, haciendo ingresar la política nacional al debate.

Mestralet admitió que el desgobierno de Unión por la Patria está dejando al país al borde de la inflación. También sostuvo que con el macrismo y el actual peronismo el salario tuvo pérdida adquisitiva. Respecto a las finanzas municipales que va a dejar un “deficit nefasto” sea expuesto con una auditoría y que dejen de robar los empresarios amigos. Por otro lado, afirmó que los funcionarios no deben cobrar más de 4 salarios mínimos, vitales y móviles, no como el intendente que cobra 1,5 millones al mes, reveló.

Wesner comenzó su exposición diciendo que es crítica la administración municipal. Se pedieron 8 puntos de inversión real directa, señaló. El 50% de las obras iniciadas no se ha terminado, dijo y que el déficit es operativo y no se ve en la calle. Declaró que la planta política actual es la más grande de la historia del partido y adelantó que la quiere reducir. Se mostró partidario de la autoconstrucción de viviendas y de levantar un frigorífico que ayude a bajar los precios de la carne en el mostrador.

Arouxet también comenzó su exposición con el tema de los 1400 millones de déficit actual. Como primera medida mencionó una auditoría externa. Estos años se perdió mucho más que el 8%, ya que se invirtió un 6%. A partir de ahí aplicar las medidas necesarias, pero señaló que va a reducir de 115 a 50 direcciones, ya que ejemplificó que Tandil tiene 46 y tiene superávit. Agregó que va a rever el pliego de concesión con Transporte Malvinas. Una vez que logre el ahorro, comenzará el plan Olavarría 2040.

Primeras réplicas: duran un minuto y pueden usarse para responder o ampliar

Galli afirmó que pese a la asfixia del gobierno de Kicillof, “la obra pública nunca se detiene”. Manifestó que el plan de desarrollo económico está apuntado a generar puestos de trabajo. Ejemplificó que los caminos rurales de Olavarría son un ejemplo en la Provincia. Adelantó la creación de un Polo de Tecnología y Desarrollo Productivo.

Mestralet usó su minuto para referirse a la vivienda. “Tenemos funcionarios que son investigados por vender terrenos y les entregan lotes a los vecinos después que paguen $3 millones”, denunció. Propone una tasa que se cobre a las viviendas ociosas para terminar con el lucro empresarial basado en la necesidad de vivienda

Wesner mencionó que Tandil y Junín no tienen el déficit de Olavarría, y son de Juntos por el Cambio. Luego comentó ideas y proyectos. Manifestó que viene trabajando con las gremiales empresariales y el Ministerio. Adelantó obras en los Parques Industriales. Mencionó el impulso del turismo, para generar arraigo y los vecinos vivan donde quieren vivir.

Arouxet denunció que el bloque de Wesner tampoco apoya su proyecto de 2300 viviendas en el Concejo y lo relacionó con el egoísmo de la política. El plan Olavarría 2030 se desarrollará con participación de las fuerzas vivas y no con la decisión de una persona, como sucede ahora, que Olavarría está sin rumbo, consideró.

Primer bloque de preguntas: 15 segundos para preguntar y 60 segundos para responder

Galli a Mestralet: ¿Qué propone para mejorar la productividad de las empresas instaladas?

Propone el control del permanente de la ciudadanía y de los trabajadores para terminar con la precarización y fraude laboral que se da en muchas de ellas, como la tercerización. Hoy un comerciante deja de vender por los salarios bajos que se pagan, dijo.

Mestralet a Wesner: Recordó a Helios Eseverri como honesto y austero ¿no sabe que desapareció 1 millón de pesos en el gobierno y sostuvo a Ferreira? Wesner caracterizó a Eseverri y reiteró parte de los conceptos dados en el posteo de facebook, en ocasión del aniversario del fallecimiento y lo vuelvo a resaltar.

Wesner a Arouxet: ¿Qué te parece el déficit de la gestión? Desde el 2016 que viene la gestión con deficit, relacionado con hechos de corrupción. Es algo que criticamos constantemente porque han hecho perder mucho a Olavarría, ocho años de la posibilidad de crecer y responsabilizo al intendente.

Arouxet a Galli: ¿Por qué concesionaste a Malvinas mas caro que Mar del Plata y por 10 años? NO sé si por desconocimiento o no sé por qué. Mar del Plata paga menos, pero tiene cuatro pliegos por los distintos servicios (recolección, barrido, gestión del relleno) y entonces termina siendo una inversión mayor que la de Olavarría.

Segundo bloque: Políticas de Recursos Sociales

Fariña aclaró que el formato del debate es el deseado por los organizadores, sobre todo, para evitar el espectáculo.

Inició Arouxet diciendo que la gestión actual destruyó el sistema de Salud, y nominó cuatro ejes para recuperarlo: traer los médicos que se fueron por los malos salarios a trabajar al privado; abrir la carrera de paramédicos, todo esto, cuando se pueda mejorar el déficit; recuperar la gestión en el Hospital recreando la dupla Puente-Cura; mejorar atención en los CAPS y la participación público-privada.

Wesner destacó la gestión de Helios Eseverri en salud: gratuidad en el sistema, mejorar los turnos y condonar las deudas generadas por la atención. Saludó lo que está haciendo Galli, pero lo calificó como electoralista y para él, dijo, va a ser una política de Estado. Añadió que creará una Mesa de Salud con todos los actores. Garantizará la atención en las localidades.

Mestralet afirmó que el gobierno de Galli reaccionó tarde ante los reclamos de la ciudadanía, solo se dio cuenta cuando perdió las PASO. También calificó como tardía la renuncia de Robbiani a la secretaría manchada por casos de corrupción. Adelantó que él duplicará el monto de la tarjeta alimentaria, mejorará la entrega de alimentos. En políticas de género quiere que los ciudadanos elijan a las autoridades de la misma.

Galli destacó que la salud es una obligación moral. “Desde el primer día decidimos continuar el legado de Helios Eseverri”. Repasó las mejoras en las estadísticas en materia de salud y las obras, además de las decisiones políticas relacionadas con él. Cargó contra IOMA y PAMI y destacó que actualmente se brindan más atenciones que antes de la pandemia. Resaltó la cuestión medioambiental con el programa GIRO, que alcanza a más de 30 mil hogares.

Replicas segunda parte

Arouxet invitó a visitar el relleno sanitario, donde no hay control del Estado. Aclaró que la cantidad de toneladas de basura en MDP y Olavarría es la misma. La secretaría de desarrollo social en su gestión no estará manchada de corrupción como la de Robbiani, ni dará bolsas de alimentos, adelantó.

Wesner se refirió a entidades deportivas que, manifestó, tendrán acompañamiento con becas, subsidios y la cuestión de la personería jurídica. Además adelantó que realizará el plan más grande de arbolado de Olavarría, además de poner en valor la reserva natural existente.

Mestralet afirmó que trabajará en red con las instituciones por el tema salud mental en territorio, sobre todo en consumos problemáticos. Quiere defender el ambiente de la depredación con participación ciudadana, dijo. Además, quiere controlar a Coopelectric y a Transporte Malvinas por los vertidos, ya que quiere que exista un balneario en el arroyo, limpio.

Galli, en desarrollo social, comenzó por destacar a los maternales municipales, las Callejeadas y las 15 mil intervenciones del Servicio Local en 2023. El municipio asiste más de 3700 familias por la mala gestión de Sergio Massa, con la tarjeta alimentaria. Adelantó un nuevo Territorial para la próxima gestión y el Hogar Namasté.

Bloque de preguntas

Mestralet a Galli: ¿No le da vergüenza ser socio del Curismo y no controlar a Coopelectric? Hay que separar gestión y política: las tarifas de energía las maneja la Provincia y en agua estaban atrasadas desde hace años. Se hace seguimiento desde Obras Públicas de todos los servicios, no hay que mentir a los vecinos, dijo, y el de agua es uno de los mejor calidad de toda la Provincia.

Galli a Arouxet: Le recordó su paso por distintos partidos y preguntó ¿Qué opinión tenés de las 450 vacunas que perdió el gobierno provincial en pandemia? Recordó que se fue del partido de Galli denunciando que faltaron 5 millones de pesos. De moral no podés hablar, fundiste una ciudad, tenés que pedirle perdón a la gente, te quedan dos meses de gestión. Soy coherente, cosa que no sabés hacer vos.

Arouxet a Wesner: Te convertiste en el Massa con el plan platita y el plan obras ¿Cómo vas a hacer para reducir el déficit? Vamos a tener un ahorro suprimiendo la planta política, la más grande de la Historia de Olavarría. Es necesario coordinar con Provincia, escuché decir que Olavarría es autónoma, vamos a gestionar con Provincia y Nación coordinadas

Wesner a Mestralet: ¿qué te parecieron las políticas sociales de este gestión? Fuimos los primeros en denunciar que se vendían terrenos y que no se daban subsidios de alquiler a familias en la calle. Siempre denunciamos y fuimos a reuniones con Robbiani. Gracias tu gobierno hoy la gente no tiene para comer y el gobierno de Galli tampoco da una solución.

Tercer bloque: Política de Recursos Comunitarios

Fariña recordó que hay una ordenanza en el HCD en estudio y son fervorosos para su aprobación.

Wesner adelantó que garantizará turno vespertino en los maternales municipales y creará un maternal en Hinojo y otro en Loma Negra. Pondrá en valor las escuelas artísticas municipales y creará la escuela municipal de oficios con educación no formal, porque lo demanda el sector productivo. También resaltó el trabajo para revalorizar la estación El Provincial. Agregó que apoyará a las fiestas populares.

Galli pidió recordar lo que eran las escuelas en el 2015 y hoy no hay mas letrinas ni techos de asbesto cemento, usando el dinero del fondo educativo para obras, explicó. Estamos convencidos que sin educación Olavarría no tiene futuro. Queremos educación sin adoctrinamiento político y con 190 días de clases. Kicillof cerró las escuelas en pandemia. En otro orden dijo: Si el municipio no destina fondos para combustible de los patrulleros, los patrulleros no funcionan. También destacó el nuevo transporte público.

Arouxet definió comenzar con el tema ‘droga’. Vamos a tomar el compromiso de luchar contra la droga, dijo. Creará un centro de prevención y tratamiento. Los jóvenes están así por falta de decisión política, la droga está rompiendo a la juventud. ‘Nuestros chicos en seis meses se están suicidando’. El fondo educativo lo invierte, porque sino lo tiene que devolver, vamos a crear una mesa para definir cómo invertirlo.

Mestralet afirmó que el narco, la trata de personas y el robo organizado son delitos que mueven millones de pesos y se blanquean por la banca y el juego. No es solución dotar de más recursos a las fuerzas de seguridad. Hay que desmantelar la corrupción que rodea al delito: hay que desmantelar de funcionarios, jueces y policía que están dentro del sistema. El tema de la droga hay que abordarlo desde la salud, dijo, refiriéndose a Arouxet.

Tercera réplica

Wesner señaló un programa de recuperación de espacios comunes de complejos habitacionales que dio a conocer hace algunas horas. Pidió repensar el sistema de Estacionamiento Medido para evitar la fuga de circulante entre los vecinos.

Galli dijo que el deporte también es educación y la gestión lo priorizó desde el primer día. Resaltó los distintos programas que se ejecutan desde la Dirección de Deportes y las obras en esa línea.

Arouxet dijo que los clubes están desaparecidos del presupuesto del municipio y recordó cuando ella era parte de uno. No creemos en los populismos para los clubes. Adelantó que desarrollará olimpíadas de distintas ferias, a pedido de la juventud.

Mestralet afirmó que buscará desarrollar redes culturales con instituciones barriales, la redacción de una ordenanza para el funcionamiento de espacios autogestivos y reformar la norma para que los artesanos puedan estar más tiempo. Mejorar el transporte público y abrir una escuela municipal de manejo.

Tercera ronda de preguntas

Arouxet a Mestralet: ¿como se fomenta el ocio (mencionado en conversatorio ENAPE) y donde va a ir lo que se invierte en Cultura? Se defiende que sean los propios actores que sean los que acerquen propuestas, en lo relacionado con la nocturnidad, que a eso me refería con el ocio, ante un auditorio de juventud.

Wesner a Galli: ¿nos podés explicar los motivos del desplazamiento de la funcionaria de catastro con 30 años de trayectoria? Los motivos son personales y para eso me eligió la gente, para tomar decisiones. Cada vez que detecté irregularidades obré de la misma manera. Me llama la atención tu silencio sobre Insaurralde, que gobernaba desde Marbella.

Galli a Wesner: ¿Cuál es tu opinión sobre las tarjetas de débito ‘Chocolate’ Rigau? La inflación se refiere a varias causas, sabemos lo que pasó en julio del 2018 con un endeudamiento atroz. Respecto a las tarjetas de débito soy candidato en Olavarría, ya que los vecinos me eligieron para eso.

Mestralet a Arouxet: ¿estás de acuerdo con los pareceres de Milei en cuestiones de género, armas, ESI y Dictadura? No te escuché una sola propuesta en toda la noche. En referencia a Milei, le tendrías que preguntar a él, solo me parece que hay que buscar Justicia para todos los desaparecidos por la dictadura y por los terroristas.

Minuto de cierre

Galli: hemos tenido una noche en paz como debe ser. La paz y el diálogo es lo que debe ser rector. Pidió recordar cómo era Olavarría en el 2015 y confirmar cuánto se creció. Hay quienes no tienen equipo y hay quienes lo tienen pero lo esconden.

Arouxet: nos va a costar mucho salir de esta situación. Les pido que el 22 vayan a votar y nos elijan. Hoy quedó a la vista quiénes tenemos las ideas para resolverlo. No puede seguir Olavarría gobernada por la corrupción, ni por La Cámpora. Tenemos el equipo para sacar con gestión del pozo en el que nos metió Ezequiel Galli.

Mestralet: todos se pueden tirar con carpetazos, hoy el dólar superó los 1000 pesos, esta corrida es promovida por las fuerzas políticas de quienes están como candidatos acá. Todos promueven devaluación y mayor inflación. Para salir es necesario un programa como el del FIT. Votanos a lista completa.

Wesner: Seguimos viviendo en la Olavarría actual, o apostamos a la Olavarría del Desarrollo y el Conocimiento. Trajimos propuestas que tenemos que trabajar codo a codo con todos los sectores. Les propongo que Olavarría recupere la centralidad que tuvo Olavarría en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, Orfel Fariña agradeció el compromiso y la tolerancia de algunas desprolijidades (N. De R.: hubo algunas confusiones del moderador que no afectaron a los candidatos), también a Darío Rampoldi y a Alejandro Colasurdo, proveedores de TV y Sonido, además de a los trabajadores de la Facultad de Ingeniería.