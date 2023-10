Wesner: ‘Somos vecinos con más responsabilidad porque somos candidatos’

Desde Unión por la Patria, el candidato dialogó con los medios, concluida la jornada en la Facultad. Consideró que estas instancias son importantes. Dijo celebrar, en el marco de los 4 años de democracia, la participación con los otros candidatos. Manifestó que mostró propuestas concretas y que esto amplía lo que habitualmente hace, porque se transmite en vivo y se puede contestar.