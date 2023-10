Arouxet: ‘Las Fuerzas del Cielo otra vez nos acompañaron’

La candidata de La Libertad Avanza se expresó tras el debate de los candidatos en Ingeniería. Se mostró conforme y afirmó que quedó claro que son el único espacio que puede sacar a Olavarría del pozo. Opinó que el FdT quiere vender espejitos de colores y que la chicana de Galli hacia ella, le salió mal.