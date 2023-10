El periodista Carlos March en el ciclo “Futuro Posible”, este sábado por canal Metro

“ Somos perversamente originales , no hay que mirar los países europeos para saber que se puede vivir mejor , Argentina está detenida en el tiempo , no se vislumbra una salida. El que se vayan todos del 2001 , ahora apunta a Milei , nos civilizamos ya no tiramos piedras lo cambiamos por Javier Milei. Hay mayores responsabilidades y tomar desiciones ante lo público", sostuvo.

Asimismo, dijo: "En términos de corrupcion los porcentajes son escandalosos y se combina con el delito organizado". "Hay dos Argentinas que nos empujan la de la esperanza y la otra en la que vivimos. Existen 100 mil organizaciones sociales que trabajan por el prójimo , son imprescindibles pero no suficientes , debemos tener una esperanza estratégica construyendo curvas de colaboración. Tenemos que articular capacidades construyendo bienes públicos de calidad y acceso masivo el libro está dedicado a fortalecer el sistema democrático". añadió.