A 51 años de la Tragedia de los Andes: “Nosotros peleamos contra la incertidumbre”

Un 13 de octubre, pero de 1972, un avión de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, alquilado por un equipo de rugby amateur, despegó de Montevideo con destino a Santiago de Chile. Sin embargo, se estrelló en medio de la Cordillera de Los Andes. Muchos integrantes fallecieron, pero otros sobrevivieron y escribieron una de las historias más impresionantes de supervivencia. En ese sentido, Luis Occhi dialogó en Entre Amigos con Carlos Páez Vilaró, uno de los sobrevivientes. Lo que recuerda de aquellos días, las enseñanzas que le dejó, y la nueva película que se estrenará en Netflix próximamente, que habla sobre la Tragedia.