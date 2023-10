LALCEC: ‘Todo el año trabajamos en estas campañas’

La referente de filial Olavarría de la Liga, Ivone Olivetto, se refirió a la charla que este miércoles ofrecerán las doctoras Barbieri y Salías en Coopelectric, en el marco de las actividades por el Mes Rosa, de concienciación por el cáncer de mama. También repasó lo que hacen durante todos los meses.