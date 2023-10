Boleto sin subsidio: ‘El cálculo tenés que hacerlo arriba del 1500%’

El Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, se expresó en LU32, conocida la posibilidad de renunciar a los subsidios en el Transporte Público de Pasajeros. Alertó sobre la transformación en Transporte de Pasajeros, a secas. Reconoció que hay atrasos en los pagos de Nación a las empresas y que están gestionando para que estén al día. Manifestó que está todo listo para empezar a subsidiar a la demanda, próximamente.