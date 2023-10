Con un pedido de reunión con Amespil, el Polo Obrero se movilizó a la Municipalidad

Durante la mañana de este miércoles, referentes del Polo Obrero se trasladaron al Paseo Jesús Mendía para solicitar, principalmente, una reunión con Guillermina Amespil, secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, con el objetivo de obtener respuesta a varios reclamos.