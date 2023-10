‘Hay gente que compra al mediodía y a la tarde, para la cena’

El referente del comercio minorista de la Cámara Empresaria de Olavarría, Julio De Felice, fue consultado en LU32 por las remarcaciones de precios y las listas que envían las empresas de consumo masivo. “Eran del 5% ahora son del 10, 15”. Cargó contra los mayoristas que los abastecen, por la competencia. Recordó la iniciativa de Ola Red durante la crisis del 2001 y destacó el impulso de Cuenta DNI y la devolución del IVA, que hace que el vecino ‘compre en el barrio’.