Leo Davant: “En el rugby somos potencia mundial”

Leonardo Davant está en el mundo del rugby hace muchos años, y actualmente brinda entrenamientos de Scrum. En su visita a los estudios de Radio Olavarría, repasó su trayectoria y su formación. También opinó sobre las condiciones de Los Pumas, en la previa de la semifinal del Mundial en la que enfrentarán a Nueva Zelanda.