Por ahora, el trámite del Certificado de Discapacidad continúa sin cambios

Desde el Municipio, la coordinadora del área, Yamila Castro, dialogó con Radio Olavarría luego de la promulgación de la ley que acaba con el vencimiento de la documentación. Señaló que aún no hay precisiones en torno a esto, y que la dinámica del trámite sigue igual, aunque se aguarda la modernización del mismo. En el último relevamiento, que data de junio, en Olavarría había unos 3 mil CUD emitidos.