Farmacéuticos advierten que ‘no pueden brindar un servicio normal’

Fernando Bueno, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, se expresó en Lu32 sobre la situación de las farmacias, a la que consideró “compleja”. Poco abastecimiento y retraso en los pagos de las obras sociales, son las causas principales.