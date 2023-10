Hernán Parra: “Venimos trabajando en consolidar el espacio”

El referente de Olavarría al Frente, quien fuese pre candidato en Unión por la Patria, se acercó hasta el búnker donde se encuentra Maximiliano Wesner para manifestar su apoyo. Destacó que el eventual triunfo sería un acontecimiento histórico y valoró la generosidad del candidato con él y Eduardo Rodríguez, resaltando el trabajo colectivo que realizaron luego de las PASO.