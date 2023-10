Kicillof: "Emociona ver el respaldo y el acompañamiento del pueblo"

Axel Kicillof fue reelecto como gobernador bonaerense destacó el "respaldo, reconocimiento, fuerza, alegría y convicción" que "le puso el pueblo" a la campaña. Asimismo, llamó a votar a Sergio Massa en el balotaje.