Agustín Mestralet: “Mantuvimos el porcentaje de las PASO, y es un buen resultado”

El candidato a intendente por el Frente de Izquierda se expresó una vez conocidos los resultados. Destacó la elección a nivel provincial y nacional. Si bien dijo que haber obtenido un 2,34% de los votos es un buen resultado para la izquierda local, aseguró que no están conformes.