“Repudiamos esa actitud porque los trabajadores no somos violentos, los trabajadores somos trabajadores y la única forma que tenemos de manifestarnos es a través de un bombo, una bandera o un grito”, comenzó diciendo Carlos Manzur, titular de ATSA Olavarría. “Jamás hemos agredido a nadie y mucho menos en esta ciudad”, agregó.

Luego, tomó la palabra Rojo, quién explicó lo sucedido. “En ningún momento agredí. Simplemente le dije que cuando me mostrara la orden, cuando estemos a un fiscal o un juez, que no me habilitarán la ley de circular por ley de pública. Si no es así, yo tengo todo el derecho constitucionalmente a hablar de circular”, relató en relación a la persona que lo detuvo.

“Yo no violé ninguna ley, no delinquí de ninguna manera”, añadió, visiblemente consternado. Además, denunció que no le comunicaron los cargos que se le imputaron, ni le permitieron llamar a su abogado. “Eso claramente está cuadrado con privación ilegítima de la libertad”, indicó.

En otro orden, José Salvador Stuppia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, aseguró que los concejales temían que la sesión se suspenda. “Podrían haber levantado la voz y decir que esto es un acto antidemocrático”, consideró.

“Son situaciones muy complicadas, muy difíciles de digerir en un Estado democrático”, concluyó, aclarando que se reserva “muchas cosas” para decir.