Combustibles: ‘No va a tener otra solución, que llevar los precios a lo que deben valer’

Foto: Archivo

El referente de la Cámara de Estacioneros de Olavarría, Jorge Hernando, se expresó en Radio Olavarría, en el marco de la falta de combustibles que afecta ya a amplias regiones del país. Las calificó como ‘quiebres de stock’. Alertó porque, dijo, están en juego unos 400 puestos de trabajo en el distrito: ‘es algo que va mas allá de no poder cargar cuando uno quiere’.