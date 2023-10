El robo de medidores de agua comenzó a fines de septiembre

Desde Coopelectric, el subgerente de Obras Sanitarias, Emanuel Laportilla, señaló que se trata de una nueva modalidad delictiva de la que no tienen antecedentes. En diálogo con LU32, explicó cómo debe proceder el usuario afectado. Especulan que se venden para ser fundidos. En otro orden, adelantó que están por poner en marcha dos nuevos pozos de extracción de agua, de cara al verano.