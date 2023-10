Bomberos: el 11 de noviembre reunirán a más de 500 en Olavarría

Foto: Archivo ilustrativa

El titular de la Asociación Bomberos Voluntarios, Hugo Fayanás, manifestó que la reunión de cierre de año de la Federación Provincial, se realizará en el Campus de la UNICEN, ya que tiene la infraestructura necesaria. En otro orden, destacó que por primera vez, la comisión prestará colaboración en la comercialización de la rifa de bomberos, debido a la necesidad de financiamiento que tienen.