UDOCBA inauguró Policonsultorios de IOMA

Se pondrán en marcha desde este miércoles. Para el acto, que se desarrolló este martes pasadas las 13 en la sede de La Madrid 2966, donde el gremio tiene su delegación y donde van a funcionar, llegó el titular del IOMA, Homero Giles; el Secretario General de UDOCBA, Alejandro Salcedo; y un importante número de dirigentes sindicales nacionales, de la región y locales.