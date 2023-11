Murga de los Santos: “El objetivo es transmitir un mensaje de vida plena donde la meta es el cielo”

Foto archivo

Este miércoles 1 a las 10 horas se desarrollará en el barrio San Vicente “La Murga de todos los Santos”, una actividad enmarcada en el Día de los Santos. Silvina Barili, catequista organizadora, dialogó con Radio Olavarría sobre esta particular jornada.