Por cobros indebidos, IOMA no descarta negociar directamente con los Círculos Médicos

“La población que tiene una necesidad de atención de salud y no puede estar condicionada por la avaricia de algunos médicos que utilizan determinados artilugios o su posición en la sociedad, que es una posición de poder respecto a la persona que viene a atenderse en un consultorio para cobrarle lo que le parezca”, expuso Giles ante la consulta por lo fuerte de su discurso previo.

“Yo creo que hay que hablar claramente de estas cosas, hay que decir que eso no corresponde, que eso está muy mal”, sentenció el titular del IOMA.

Señaló que FEMEBA es un problema “porque niega esa situación, niega y promueve ese cobro indebido también. Así que es una institución que genera un problema en sí mismo. Pero bueno, si es un intermediario que no aporta a la solución y sí genera un problema”

Y profundizó “es un intermediario que nosotros debemos recalcular y ver si continuamos o no con ese intermediario. Porque FEMEBA no son los médicos, FEMEBA es una organización, una federación que nuclea círculos médicos. Entonces si con FEMEBA no podemos solucionar el problema tendremos que hablar con los círculos médicos”.

Fue crítico con la federación y denunció que “Los círculos médicos no reciben el total de recursos que envía el IOMA. Hay muchos recursos que se quedan con FEMEBA, muchos recursos que no son vertidos, no se vuelca a los médicos en honorarios”.

“Cuando nosotros pagamos 5.000 pesos en la consulta hace un par de meses atrás, ellos decían que pagaban 1.000 pesos a los médicos. ¿Por qué le pagan 1.000 pesos a los médicos si a FEMEBA le trasladan el recurso para pagar los 5.000 pesos?” se preguntó.

Reveló que están pagando honorarios por encima de lo que pagan las empresas de medicina prepaga.

“Yo tengo que poder dialogar con los médicos, como me pasa en La Plata. En La Plata, cuando nosotros empezamos la gestión, fue el distrito donde más problemas tuvimos, pero actualmente es donde mejor funciona el IOMA”, aclaró.

Comparó la relación con la Agremiación Médica Platense y la FEMEBA: “Todo el recurso que nosotros pagamos a los médicos, les llega a los médicos en La Plata. Por eso tenemos cada vez más médicos y ustedes verán que no hay problemas en La Plata”.

“Esto no es que no se pueda lograr en la provincia de Buenos Aires, pero hay que sacar las barreras, los intermediarios que se quedan con parte de los recursos y no transfieren a los médicos”, finalizó.