Endere: ‘La postura de Macri y Bullrich ha sido precipitada’

El titular del bloque de concejales del Oficialismo, y diputado provincial electo por Juntos por el Cambio, se expresó en Radio Olavarría, luego de haber tenido uno de los primeros encuentros con sus pares para planificar el 2024 en la Legislatura. Martín Endere no consideró correcto intentar influir en el voto de quienes los han acompañado el pasado 22 de octubre.