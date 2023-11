Sierrabayense viajó solo a Río de Janeiro para ver a Boca

Se trata de Diego Cisneros, que ya está en aquella ciudad del Brasil, viendo si puede conseguir entradas para estar en el Maracaná, para el partido de los Xeneizes por la final de la Copa Libertadores este sábado. Está parando en Ipanema y, pese a lo que se publica en diarios argentinos, considera que esa zona y la de Copacabana son seguras.