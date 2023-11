Colegio Mariano Moreno: “La continuidad pedagógica está garantizada”

Lo expresó Silvana Petetta, Secretaria General de Sadop, en relación a la posibilidad que surgió la semana pasada de que el nivel secundario del establecimiento cierre sus puertas. Calificó como “arbitraria” la decisión de un propietario del Colegio, y agregó que donde él ve un negocio “nosotros vemos un derecho”.