Final de Copa Libertadores: “Hay un clima extraño”

Lo expresó Lucas Muia, olavarriense que se encuentra en Brasil para presenciar el partido definitorio del certamen continental. Contó que todavía no había llegado al país cuando se desataron los incidentes que iniciaron hinchas de Fluminense. “Es una lástima porque debería ser una fiesta”, consideró, aunque aclaró que hay gente del ‘Flu’ que es “cordial”.Lo expresó Lucas Muia, olavarriense que se encuentra en Brasil para presenciar el partido definitorio del certamen continental. Contó que todavía no había llegado al país cuando se desataron los incidentes que iniciaron hinchas de Fluminense.