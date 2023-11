Elecciones: Incertidumbre aún en 25 de Mayo y Pinamar

25 de Mayo

Desde el sector del candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Ramiro Egüen, sostienen que el escrutinio definitivo ratificó el triunfo ya que los da ganador por 55 votos sobre el actual jefe comunal, Hernán Ralinqueo.

A través de un comunicado, afirmaron que “se llevó a cabo el escrutinio definitivo que ratificó lo que siempre dijimos: Juntos por el Cambio ganó la Intendencia de 25 de Mayo por 55 votos y el 10 de diciembre Ramiro Egüen será el próximo Intendente del Partido”.

Y añadieron: “Unión por la Patria pidió la apertura de mesas en las que no quieren aceptar que la ciudadanía no quiso votarlos como ellos esperaban. Hablan de inconsistencias y las únicas que se encontraron es un acta que pretenden fraguar y un audio de un delegado que dice que van a hacer cualquier jugada para ganar. Nosotros seguimos defendiendo la democracia como el primer día. !Gracias a los vecinos por este triunfo!”.

Sin embargo, desde Unión por la Patria aseguraron que todavía no hay resolución. A través de un comunicado firmado por los apoderados del espacio, indicaron que “En el recuento de este sábado 4 de noviembre llevado adelante en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata se cotejaron las actas de las elecciones generales de 25 de Mayo y se encontraron muchas inconsistencias en las actas del escrutinio provisorio”.

“En los próximos días la Justicia Electoral será la que resolverá la situación de la validez o no de la elección en cada mesa observada la elección en la categoría intendente es un empate técnico y no está definida, no hay un ganador. Será la justicia quien lo determine”, sentenciaron.

Para finalizar el escrito que lleva las firmas de José Luis Canullán, Cecilia Pezzelatto y Franco Garcia Dellavalle, señalaron: “Agradecemos la paciencia y la responsabilidad de todos y de todas. Nuestra tarea es aportar nuestro trabajo para que se respete la voluntad y el sentimiento del pueblo de 25 de Mayo”.

Según indicaron fuentes a este medio, Unión por la Patria pidió la apertura de 15 urnas ante la Justicia Electoral.

Pinamar

El candidato a intendente de Pinamar por Unión por la Patria (UP), Gregorio Estanga, solicitó la apertura de alrededor de 15 urnas, según informaron hoy las autoridades. La decisión demoraría los resultados del escrutinio definitivo de la ciudad de Pinamar.

Leandro Luppi, el prosecretario electoral bonaerense, indicó en rueda de prensa que, si bien "finalizó la revisión de actas en el recinto de escrutinio en el Pasaje Dardo Rocha" de La Plata, sobre 89 mesas, aún no se conocerá quién será el nuevo intendente de esa ciudad balnearia dado que se solicitó "la apertura de unas 15 urnas".

En el municipio, conducido por el actual diputado nacional electo Martín Yeza, de Juntos por el Cambio (JxC), el margen ajustado de los votos enfrenta al secretario de Turismo y Desarrollo Económico del municipio, Juan Manuel Ibarguren junto a Estanga, actual concejal del Frente de Todos (FdT).

El escrutinio provisorio indica que el candidato oficialista obtuvo el 37,37% del respaldo (serían 8.069 votos), mientras que el opositor contaría con el 37,06% (exactamente 8.002 votos).

Antes del recuento definitivo de los votos, Ibarguren aseguraba contar el "100% de los certificados de escrutinio que confirman el resultado, todos firmados por las autoridades de mesas y los respectivos fiscales".

Desde el espacio UP desconocieron el triunfo del referente del Pro y llamaron a "esperar el recuento definitivo".

Fuente: La Tecla