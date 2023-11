Para AOMA, las cementeras no quieren mejorar lo acordado en paritaria

Foto: aoma-olavarria.com.ar

Lo explicó el Secretario General del gremio en Olavarría, Alejandro Santillán, en el marco del inicio del estado de alerta y movilización que se dio este lunes a las 0 horas. Por Radio Olavarría, el sindicalista señaló que no hay oferta alguna y la inflación pega de lleno en los trabajadores. Por otro lado, alertó porque las empresas han decidido judicializar las protestas, como le ha sucedido a él personalmente.