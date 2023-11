Llega la definición del Torneo Interbarrial

Desde la Subsecretaría de Deportes, a través de la Dirección de Deporte Social, se informa que culminó la etapa regular del Torneo Interbarrial, cuya definición en sus cuatro categorías se disputará el próximo sábado 18 de noviembre en la Quinta La Tradición.

Se recuerda que el certamen se enmarca dentro del Programa de Deporte Barrial, que dice presente en numerosos puntos de la ciudad brindando no sólo la oportunidad de practicar el deporte, sino también el acceso a otros programas y acompañamiento de la Municipalidad de Olavarría. Tal es así que son más de 20 los barrios que se ven representados en esta competencia que se prolonga a lo largo de todo el año.

El último fin de semana culminó la primera instancia del torneo, por lo que resta únicamente la disputa de los playoffs, que se llevará a cabo el sábado 18, desde las 10 horas, con los siguientes partidos:

Categoría Menores:

Semifinales: Hipólito Yrigoyen vs. Carlos Pellegrini, y Barrio Belén vs. 12 de Octubre.

Categoría Sub13:

Semifinales: Sarmiento Norte vs. Provincias Argentinas, Facundo Quiroga II vs. Carlos Pellegrini

Categoría Sub16:

Cuartos de Final: Alberdi vs. Hipólito Yrigoyen, Sarmiento Norte vs. Pelusitas (Equipo PCD de El Provincial), Provincias Argentinas vs. Tiro Federal. Barrio Dorrego, por haber finalizado primero, ya está clasificado a semifinales.

Juveniles

Semifinales: Facundo Quiroga II vs Coronel Dorrego, Provincias Argentinas vs. Provincias Unidas.