Legisladores electos de Milei en la Provincia, toman distancia de Macri

DIB - Mediante un comunicado, los diputados electos Gustavo Cuervo, Carlos Luayza, Viviana Romano, Martín Rozas, María Salomé Jalil, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández (Séptima Sección), lanzaron una dura advertencia y si bien no anunciaron una ruptura del bloque lo cierto es que tomaron distancia del PRO.

“Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri”, denunciaron. También hicieron saber que luego de trabajar en la fiscalización, distribución de boletas y logística en los comicios, fueron “corridos de nuestras funciones” en la noche misma del 22 de octubre.

Los legisladores, que representan casi la mitad de la tropa que Milei ingresó en la Legislatura, reafirmaron no obstante su compromiso con La Libertad Avanza, aunque con fuertes críticas a Juntos por el Cambio y Macri. “Pareciera que no bastó que la sociedad dejara a “Juntos por el cargo” afuera de la posibilidad del Ballotage, pareciera que el Ex presidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre”, indicaron.

Los resultados del domingo 22 de octubre le posibilitaron a LLA sumar trece nuevos lugares en Diputados. La Cámara ya contaba con otros tres legisladores liberales elegidos en 2021 mediante las listas encolumnadas tras la figura de José Luis Espert: Nahuel Sotelo, Costanza Moragues Santos y Guillermo Castello.

Ahora, de esos 16, la mitad pegaron un portazo y complicarán el funcionamiento del bloque libertario. Si bien se espera la reacción de los otros legisladores de Milei, se estima que trabajarán en conjunto con el PRO pero no con los radicales, aunque eso se verá recién después del 10 de diciembre.

Entre los diputados electos que ahora toman distancia están Carlos Luayza, ex funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación y Viviana Romano, que responde al propio Luayza. También están Gustavo Cuervo, titular del Partido Federal Renovador.

Con los resultados de las elecciones, el peronismo y Juntos quedarán desde diciembre con 37 diputados cada uno, mientras que los libertarios tendrán 16 representantes, si se unifican con las tres bancas unipersonales que poseen hoy. Sin embargo, ahora este bloque seguramente se romperá. El FIT-U, por su parte, seguirá con los dos escaños que tiene en la actualidad.