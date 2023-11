Farmacias: “El problema es entregar un medicamento hoy y terminar de cobrarlo dentro de cuatro meses”

Lo expresó en Lu32 el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, Fernando Bueno, en relación a la decisión de las farmacias de limitar la venta de medicamentos con descuentos a afiliados de obras sociales y prepagas. Indicó que es una situación que se da en todo el país, pero no de manera organizada.