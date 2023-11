Kicillof: “Todos los sueños que tenemos dependen del resultado del 19”

El gobernador habló la prensa luego de reunirse con intendentes y referentes de la Séptima Sección. Apuntó contra el candidato Javier Milei y se refirió a sus contradicciones. También se expresó en relación a las acusaciones de fraude en las elecciones generales y aseguró que es muy importante ‘lo que se juega’ en el balotaje.