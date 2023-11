Ante una multitud, Kicillof llamó a votar a Sergio Massa

Frente a la militancia que se congregó en la Plaza Aguada, frente al monumento de San Martin, Kicillof repasó las obras realizadas en la provincia, deslizó críticas hacia Milei y destacó el trabajo realizado por Wesner para ser intendente en Olavarría. Estuvo acompañado por intendentes y referentes de la Séptima Sección Electoral.