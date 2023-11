Olavarriense hincha de Boca contó lo que vivió en Río de Janeiro

Eduardo Elía Maldonado, integrante de la Peña Ciudad Olavarría, fue uno de los tantos 'bosteros' que pudo estar en la previa del partido del sábado en aquella ciudad del Brasil. Detalló algunos de los malos momentos por los que responsabilizó a la policía carioca, pero también a la CONMEBOL, por los errores de la organización. Más allá de eso, afirmó que hubo 'una Olavarría en pleno Río', ya que fueron 100 mil argentinos.